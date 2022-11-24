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Ночь, когда Логан проснулся 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ночь, когда Логан проснулся
Киноафиша Сериалы Ночь, когда Логан проснулся Сезоны Сезон 1

La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ночь, когда Логан проснулся»

В 1 сезоне сериала «Ночь, когда Логан проснулся» события развиваются в провинциальном канадском городке, где живут брат и сестра – Джулс и Мими. С детства они дружат с мальчиком Логаном из соседнего дома, взрослея с ним бок о бок. Но постепенно в Логане просыпается скрытая прежде жестокость и страсть. Он предлагает Мими встречаться, а получив ее отказ, насилует девушку. После этого дружбе, как и привычной жизни семьи, приходит конец. Мими и Джулс уезжают из города вместе с матерью. После ее смерти повзрослевшая девушка решает все же вернуться в родной дом, но оказывается в центре темных тайн.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Ночь, когда Логан проснулся График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Épisode 1
Сезон 1 Серия 1
24 ноября 2022
Серия 2 Épisode 2
Сезон 1 Серия 2
24 ноября 2022
Серия 3 Épisode 3
Сезон 1 Серия 3
24 ноября 2022
Серия 4 Épisode 4
Сезон 1 Серия 4
24 ноября 2022
Серия 5 Épisode 5
Сезон 1 Серия 5
24 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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