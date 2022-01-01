«Ночь, когда Логан проснулся» – это канадский мини-сериал по пьесе Мишеля Марка Бушара. В центре повествования находятся родные брат и сестра. Джулс и Мими растут вместе в маленьком городке и дружат с соседским парнем по имени Логан, с которым проводят все свое время. Но их жизнь меняется, когда Логан насилует Мими. Дружба рушится, и семья уезжает из города. Долгие годы спустя Мими, будучи уже взрослой женщиной, возвращается на родину и выясняет, что те ужасные события повлекли за собой последствия.