Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вышка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Ночь, когда Логан проснулся
Ночь, когда Логан проснулся ( - …) La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé
Страна Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал Crave
О чем сериал

«Ночь, когда Логан проснулся» – это канадский мини-сериал по пьесе Мишеля Марка Бушара. В центре повествования находятся родные брат и сестра. Джулс и Мими растут вместе в маленьком городке и дружат с соседским парнем по имени Логан, с которым проводят все свое время. Но их жизнь меняется, когда Логан насилует Мими. Дружба рушится, и семья уезжает из города. Долгие годы спустя Мими, будучи уже взрослой женщиной, возвращается на родину и выясняет, что те ужасные события повлекли за собой последствия.

В ролях
В ролях
Ксавье Долан
Ксавье Долан
Жюли ЛеБретон
Жюли ЛеБретон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Слушать саундтрек сериала Ночь, когда Логан проснулся
Кадры из сериала
Related video
Звезда «Великолепного века» была брюнеткой в юности, и ее не узнать
Тест: Умны ли вы настолько, насколько думаете?
Вот как выглядели бы дети Гузеевой и Михалкова из «Жестокого романса»
Богомолов раскрыл правду о русофобии в Европе
Бездарный трудоголик: Бузову отправили кассиром в «Пятерочку»
Уехал за ней в Америку: вот на ком Чернышев был женат до Заворотнюк
Из красавца в бородатого деда: евнуха Сюмбюля из «Великолепного века» сейчас не узнать
Самойлова подарила Джигану автомобиль за 30 миллионов
Эту нестыковку много лет не замечали в «Иронии судьбы»: что не так с квартирой Лукашина?
Тест: только те, чье детство прошло в СССР, угадает всех героев детских советских фильмов
4 знака зодиака в августе рискуют потерять все: астролог назвал "неудачников"
Всего 2 знака Зодиака попали в "черный список" Вселенной
Приложение киноафиши