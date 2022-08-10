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Загадай желание 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Загадай желание
Киноафиша Сериалы Загадай желание Сезоны Сезон 1

If You Wish Upon Me
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Загадай желание»

В 1 сезоне сериала «Загадай желание» молодой корейский парень по имени Юн Ге Ри не может найти свое призвание в жизни. Он типичный представитель «золотой молодежи», уставший даже от денег и веселья. Несмотря на совсем юный возраст, Ге Ри уже не радуется жизни и считает, что видел в этом мире все. Но все меняется, когда волею судьбы герой оказывается в приемном покое городского хосписа. Парень знакомится с людьми, которые обречены на скорую гибель от неизлечимых заболеваний, и все же они умеют радоваться каждой минуте своей жизни и принимать все с благодарностью. Ге Ри решает стать волонтером в хосписе.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Загадай желание» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 августа 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 августа 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 августа 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 августа 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 августа 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 августа 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 августа 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 сентября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
7 сентября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
8 сентября 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 сентября 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
15 сентября 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
21 сентября 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
22 сентября 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
28 сентября 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
29 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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