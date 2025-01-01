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Постер сериала Загадай желание
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Загадай желание, список сезонов

If You Wish Upon Me
Год выпуска 2022
Страна Южная Корея
Эпизод длится 60 минут
Телеканал KBS Drama

Рейтинг сериала

0.0
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7.9 IMDb
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Список сезонов сериала «Загадай желание»
Загадай желание - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 10 августа 2022 - 29 сентября 2022
 
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