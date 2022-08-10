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Постер к сериалу Загадай желание
Постер к сериалу Загадай желание
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Киноафиша Сериалы Загадай желание
Загадай желание (2022 - …) If You Wish Upon Me
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал KBS Drama
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Загадай желание» – это южнокорейская дорама о юноше, решившем стать волонтером в хосписе. Юн Ге Ри – совсем молодой человек, который уже успел устать от жизни и впасть в глубокую депрессию. Волею судьбы он оказывается в приемном покое больницы, где содержатся смертельно больные пациенты, обреченные на скорую смерть. Увиденное так впечатляет парня, что он забывает о своих бедах и решает посвятить жизнь тем, кому действительно нужна помощь и поддержка. Выясняется, что эти люди куда позитивнее его самого.

В ролях
В ролях
Чи Чхан-ук
Киль Хэ-ён
Чон Чхэ-ын
Вон Джи-ан
Чхве Су-ен
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Загадай желание»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 августа 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 августа 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 августа 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 августа 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 августа 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 августа 2022
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 августа 2022
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 сентября 2022
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
7 сентября 2022
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
8 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Загадай желание - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 16 эпизодов
 
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