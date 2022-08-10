Сериал «Загадай желание» – это южнокорейская дорама о юноше, решившем стать волонтером в хосписе. Юн Ге Ри – совсем молодой человек, который уже успел устать от жизни и впасть в глубокую депрессию. Волею судьбы он оказывается в приемном покое больницы, где содержатся смертельно больные пациенты, обреченные на скорую смерть. Увиденное так впечатляет парня, что он забывает о своих бедах и решает посвятить жизнь тем, кому действительно нужна помощь и поддержка. Выясняется, что эти люди куда позитивнее его самого.