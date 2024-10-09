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Машина 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Машина
Киноафиша Сериалы Машина Сезоны Сезон 1

La Maquina
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Машина»

В 1 сезоне сериала «Машина» главным героем становится боксер, который неизбежно стареет. Как и в случае других профессий, связанных с возрастом и зависящих напрямую от состояния здоровья человека, профессиональная жизнь спортсмена коротка. Он невольно задумывается о том, как много ему удалось сделать. Герой понимает, что добился далеко не всего, о чем мечтал в молодости, и не может смириться с этим. Тогда его хитрый менеджер придумывает план. У его подопечного все-таки есть еще один шанс получить титул чемпиона. Но для этого ему придется связаться с представителями загадочного преступного мира.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Машина График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 октября 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 октября 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 октября 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 октября 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 октября 2024
График выхода всех сериалов
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