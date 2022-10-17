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Провинциальный детектив 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Провинциальный детектив
Киноафиша Сериалы Провинциальный детектив Сезоны Сезон 1

Провинциальный детектив 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Провинциальный детектив»

В 1 сезоне сериала «Провинциальный детектив» действие происходит в небольшом российском городке. Две с виду заурядные молодые провинциалки не просто дружат, а страстно горят одним и тем же делом. Заведующая библиотекой и медсестра неожиданно обнаружили в себе способности детективов и настоящую страсть к расследованиям. В свободное от работы время они постоянно распутывают криминальные происшествия и ввязываются в опасные авантюры. Обеим женщинам важно ощутить, что они способны сделать что-то важное, полезное, разгадать трудную загадку. А Ольга еще и очень хочет поразить своего супруга.

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Список серий 1-го сезона сериала «Провинциальный детектив» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Обманутая справедливость 1
Сезон 1 Серия 1
17 октября 2022
Обманутая справедливость 2
Сезон 1 Серия 2
17 октября 2022
Обманутая справедливость 3
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2022
Обманутая справедливость 4
Сезон 1 Серия 4
17 октября 2022
Смертельный расчет 1
Сезон 1 Серия 5
18 октября 2022
Смертельный расчет 2
Сезон 1 Серия 6
18 октября 2022
Смертельный расчет 3
Сезон 1 Серия 7
18 октября 2022
Смертельный расчет 4
Сезон 1 Серия 8
18 октября 2022
Лоскутное одеяло лжи 1
Сезон 1 Серия 9
19 октября 2022
Лоскутное одеяло лжи 2
Сезон 1 Серия 10
19 октября 2022
Лоскутное одеяло лжи 3
Сезон 1 Серия 11
19 октября 2022
Лоскутное одеяло лжи 4
Сезон 1 Серия 12
19 октября 2022
Вся жизнь – театр 1
Сезон 1 Серия 13
20 октября 2022
Вся жизнь – театр 2
Сезон 1 Серия 14
20 октября 2022
Вся жизнь – театр 3
Сезон 1 Серия 15
20 октября 2022
Вся жизнь – театр 4
Сезон 1 Серия 16
20 октября 2022
График выхода всех сериалов
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