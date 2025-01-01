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Провинциальный детектив
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Провинциальный детектив, список сезонов
Провинциальный детектив
16+
Год выпуска
2022
Страна
Россия
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
ТВ Центр
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Список сезонов сериала «Провинциальный детектив»
Сезон 1
16 эпизодов
17 октября 2022 - 20 октября 2022
Сезон 2
12 эпизодов
9 октября 2023 - 11 октября 2023
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667