Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Провинциальный детектив
Киноафиша Сериалы Провинциальный детектив Сезоны

Провинциальный детектив, список сезонов

Провинциальный детектив 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Провинциальный детектив»
Провинциальный детектив - Сезон 1 Сезон 1
16 эпизодов 17 октября 2022 - 20 октября 2022
 
Провинциальный детектив - Сезон 2 Сезон 2
12 эпизодов 9 октября 2023 - 11 октября 2023
 
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше