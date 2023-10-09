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Провинциальный детектив 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Провинциальный детектив
Киноафиша Сериалы Провинциальный детектив Сезоны Сезон 2

Провинциальный детектив 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Провинциальный детектив»

Во 2-м сезоне сериала «Провинциальный детектив» лучшие подруги Ольга и Татьяна возвращаются на экраны. Им опостылела скучная жизнь в российской провинции, а любовь к детективным романам подстрекнула к самостоятельному расследованию преступлений. Спустя год после показанных ранее событий в жизни героинь произошло много перемен. Татьяна обзавелась новым домом вдалеке от Ольги. Теперь заглядывать друг к другу в гости стало не так-то просто, но когда Таня узнает о том, что ее подругу обвиняют в убийстве, она бросает все дела и спешит на помощь. Ради близкого человека ей предстоит пройти множество испытаний, ища вдохновение в любимых криминальных историях.

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Список серий 2-го сезона сериала «Провинциальный детектив» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Убийство с привкусом любви. Часть 1
Сезон 2 Серия 1
9 октября 2023
Убийство с привкусом любви. Часть 2
Сезон 2 Серия 2
9 октября 2023
Убийство с привкусом любви. Часть 3
Сезон 2 Серия 3
9 октября 2023
Убийство с привкусом любви. Часть 4
Сезон 2 Серия 4
9 октября 2023
Игра в ложь. Часть 1
Сезон 2 Серия 5
10 октября 2023
Игра в ложь. Часть 2
Сезон 2 Серия 6
10 октября 2023
Игра в ложь. Часть 3
Сезон 2 Серия 7
10 октября 2023
Игра в ложь. Часть 4
Сезон 2 Серия 8
10 октября 2023
Пока смерть не соединит. Часть 1
Сезон 2 Серия 9
11 октября 2023
Пока смерть не соединит. Часть 2
Сезон 2 Серия 10
11 октября 2023
Пока смерть не соединит. Часть 3
Сезон 2 Серия 11
11 октября 2023
Пока смерть не соединит. Часть 4
Сезон 2 Серия 12
11 октября 2023
График выхода всех сериалов
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