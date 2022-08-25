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Демоненок 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Демоненок
Киноафиша Сериалы Демоненок Сезоны Сезон 1

Little Demon
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Демоненок»

В 1 сезоне сериала «Домовенок» обыкновенная молодая женщина по случайному стечению обстоятельств вступает в интимную связь с дьяволом и становится матерью ребенка от него. Спустя тринадцать лет после появления на свет очаровательной девочки главная героиня хочет только одного – спокойной жизни со своей дочкой в Делавэре. Но осуществить этот план не так просто. На их пути постоянно возникает отец девочки, который хочет принимать активное участие в жизни и воспитании своей наследницы. Он мечтает, чтобы она пошла по его стопам и с честью продолжила его дело. Потусторонние силы не дают прохода отчаявшейся матери. 

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Список серий сериала Демоненок График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первая кровь First Blood
Сезон 1 Серия 1
25 августа 2022
Одержимость одержимостью Possession Obsession
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2022
Все умирают в ожидании выходных Everyone's Dying for the Weekend
Сезон 1 Серия 3
1 сентября 2022
Популярность: Происхождение зла Popularity: Origin of Evil
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 2022
Ночь пиявок Night of the Leeches
Сезон 1 Серия 5
15 сентября 2022
Чудовище Антихриста The Antichrist's Monster
Сезон 1 Серия 6
22 сентября 2022
Удел сатаны Satan's Lot
Сезон 1 Серия 7
29 сентября 2022
Бытовые беспорядки VIII Domestic Disturbance VIII
Сезон 1 Серия 8
6 октября 2022
Мокрые тела Wet Bodies
Сезон 1 Серия 9
13 октября 2022
Деревня найденных Village of the Found
Сезон 1 Серия 10
20 октября 2022
График выхода всех сериалов
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