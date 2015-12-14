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Петля Нестерова 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Петля Нестерова
Киноафиша Сериалы Петля Нестерова Сезоны Сезон 1

Петля Нестерова 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 декабря 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Петля Нестерова»

В 1 сезоне сериала «Петля Нестерова» события разворачиваются в СССР в 80-е годы, на закате брежневских времен. Вождь тяжело болен, и страна стоит на пороге новой эпохи. Вот только пока что она выглядит довольно смутной и опасной, особенно когда в столице начинается опасная борьба «за власть» между двумя силовыми структурами – КГБ и МВД. В милиции служит старший лейтенант Кирилл Нестеров, защищающий права ни в чем не повинных честных граждан. Но однажды в его руки попадает подросток со свертком старинных дорогих полотен. Кирилл начинает расследование, которое выводит его на опасный путь.

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Петля Нестерова» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 декабря 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 декабря 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 декабря 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 декабря 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 декабря 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 декабря 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 декабря 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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