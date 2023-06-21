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Феникс 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Феникс
Киноафиша Сериалы Феникс Сезоны Сезон 1

Феникс 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Феникс»

В 1 сезоне сериала «Феникс» Иван Колесников живет российском провинциальном городке под названием Кировск и ведет неприметную жизнь. Он открыл маленькое заведение, которое приносит средний, но стабильный доход. Жизнь главного героя навсегда меняется, когда в заведение вламывается мафия. Во время потасовки Иван, пытаясь помочь своей жене, по случайному стечению обстоятельств убивает налетчиков. Несчастья следуют одно за другим: вскоре к нему приходят важные люди, которыми заправляет Андреас, зять и правая рука криминального авторитета Приморска – Костаса. Андреасу известен главный секрет Ивана...

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Феникс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 июня 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 июня 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 июня 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 июня 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 июня 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 июня 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
27 июня 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
27 июня 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 июня 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
28 июня 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
29 июня 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
29 июня 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
30 июня 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
30 июня 2023
График выхода всех сериалов
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