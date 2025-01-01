Постеры сериала «Феникс»

«С точки зрения профессионала, как Дэнни Оушен, очень горжусь этими ребятами»: Джордж Клуни восхитился ограблением Лувра

Госпожа д’Эгийон и «бульон» кардинала Ришелье: что на самом деле скрывалось в песенке Миледи «Ли-лон ли-ла»

Не просто злодей: кем на самом деле является Тунгус в сериале «Лихие» и почему его боялись даже союзники

Проскурин обошелся с ней слишком жестоко: Глаголева не стерпела — и застращала всю съемочную группу «Выйти замуж за капитана»

На их фоне «Великолепный век» почти документалка: в «Бриджертонах» — сплошная ложь, но самые дикие моменты из сериала оказались реальными

Бесконечная петля ужаса, породившая «Начало»: Нолан начал свой путь с хоррора в духе Линча — и ему хватило 3-х минут, чтобы напугать

Комичные детективы и капитан в куртке с шипами: в СССР был свой киберпанк, и вышел он за годы до «Призрака в доспехах»

«Не то что корова – люди горят»: 4 жутких фильма СССР не уступают «Иди и смотри» – у №3 рейтинг даже выше, целых 8.4

Гай Ричи не удержался — и попал в кадр: в фильмографии режиссера 33 работы, но и актером он успел побыть

«Время пролетает незаметно»: у «Далекого города» появился cерьезный конкурент – дизи только вышел, а уже получил 8.1 на IMDb