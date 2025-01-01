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Феникс
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Феникс
16+
Год выпуска
2023
Страна
Россия
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
НТВ
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
8.4
IMDb
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Список сезонов сериала «Феникс»
Сезон 1
16 эпизодов
21 июня 2023 - 30 июня 2023
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