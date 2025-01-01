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Морские дьяволы. Вектор атаки
Сезоны
Морские дьяволы. Вектор атаки, список сезонов
Morskie dyavoly. Vektor ataki
16+
Год выпуска
2024
Страна
Россия
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
НТВ
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг сериала
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голоса
1.8
IMDb
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Список сезонов сериала «Морские дьяволы. Вектор атаки»
Сезон 1
24 эпизода
16 декабря 2024 - 19 декабря 2024
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