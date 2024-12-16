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Морские дьяволы. Вектор атаки 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Морские дьяволы. Вектор атаки
Киноафиша Сериалы Морские дьяволы. Вектор атаки Сезоны Сезон 1

Morskie dyavoly. Vektor ataki 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 декабря 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 24
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Морские дьяволы. Вектор атаки»

В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы. Вектор атаки» главные герои вступают в схватку с сателлитом западных спецслужб – ЧВК «Беллона» (от латинского Bellona – богиня войны в Древнем Риме). Компанией руководит профессиональная шпионка Ирма Свенсон по прозвищу Геката, которой чудом удалось уцелеть после событий недавнего прошлого. Ей оказывает содействие помощник – Кевин Максвелл по кличке Магистр. Эта парочка представляет собой поистине гремучую смесь, которая, по мнению их руководства, сможет расшатать устои в РФ, ликвидировать команду «морских дьяволов» и дискредитировать Контртеррористический центр.

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1.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Морские дьяволы. Вектор атаки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 декабря 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 декабря 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 декабря 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 декабря 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 декабря 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 декабря 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 декабря 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 декабря 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
19 декабря 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
19 декабря 2024
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
19 декабря 2024
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 декабря 2024
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
19 декабря 2024
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
19 декабря 2024
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
19 декабря 2024
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
19 декабря 2024
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
19 декабря 2024
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
19 декабря 2024
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
19 декабря 2024
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
19 декабря 2024
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
19 декабря 2024
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
19 декабря 2024
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
19 декабря 2024
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
19 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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