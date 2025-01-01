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Постер сериала Шеф. Возвращение
Киноафиша Сериалы Шеф. Возвращение Сезоны

Шеф. Возвращение, список сезонов

Шеф. Возвращение 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список сезонов сериала «Шеф. Возвращение»
Шеф. Возвращение - Сезон 1 Сезон 1
20 эпизодов 14 сентября 2021 - 24 сентября 2021
 
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