В 1 сезоне сериала «Шеф. Возвращение» бывший полицейский Виктор Расторгуев работает в службе безопасности крупного петербургского банка. Он возглавляет местную охрану, живет в шикарной квартире и ездит на дорогом автомобиле. В его жизни наконец-то все наладилось, однако прошлое не отпускает Витю. Когда в Питере случается череда загадочных убийств, бывший коллега Некрасов предлагает Расторгуеву вернуться на службу. Имеется и вакансия для него – место в МВД небольшого городка Ветров в Ленобласти. Все уверены, что герой легко справится с этой загадкой, но он понимает, что все обстоит куда сложнее, чем думали его коллеги.