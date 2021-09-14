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Шеф. Возвращение 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шеф. Возвращение
Киноафиша Сериалы Шеф. Возвращение Сезоны Сезон 1

Шеф. Возвращение 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шеф. Возвращение»

В 1 сезоне сериала «Шеф. Возвращение» бывший полицейский Виктор Расторгуев работает в службе безопасности крупного петербургского банка. Он возглавляет местную охрану, живет в шикарной квартире и ездит на дорогом автомобиле. В его жизни  наконец-то все наладилось, однако прошлое не отпускает Витю. Когда в Питере случается череда загадочных убийств, бывший коллега Некрасов предлагает Расторгуеву вернуться на службу. Имеется и вакансия для него – место в МВД небольшого городка Ветров в Ленобласти. Все уверены, что герой легко справится с этой загадкой, но он понимает, что все обстоит куда сложнее, чем думали его коллеги.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Шеф. Возвращение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 сентября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 сентября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 сентября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 сентября 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
20 сентября 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
20 сентября 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
21 сентября 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
21 сентября 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
22 сентября 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
22 сентября 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
23 сентября 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
23 сентября 2021
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
24 сентября 2021
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
24 сентября 2021
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
24 сентября 2021
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
24 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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