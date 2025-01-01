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Постер сериала Шеф. Повышение
Киноафиша Сериалы Шеф. Повышение Сезоны

Шеф. Повышение, список сезонов

Шеф. Повышение 16+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список сезонов сериала «Шеф. Повышение»
Шеф. Повышение - Сезон 1 Сезон 1
20 эпизодов 29 мая 2017 - 9 июня 2017
 
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