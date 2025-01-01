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Шеф. Повышение
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Шеф. Повышение, список сезонов
Шеф. Повышение
16+
Год выпуска
2016
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
НТВ
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.5
IMDb
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Список сезонов сериала «Шеф. Повышение»
Сезон 1
20 эпизодов
29 мая 2017 - 9 июня 2017
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