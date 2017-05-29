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Шеф. Повышение 2016 - 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шеф. Повышение
Киноафиша Сериалы Шеф. Повышение Сезоны Сезон 1

Шеф. Повышение 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 мая 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шеф. Повышение»

В 1 сезоне сериала «Шеф. Повышение» бывший полковник полиции Виктор Расторгуев наконец оправдан по всем статьям. Он получает назад свое былое звание и заодно продвижение по службе. Теперь он больше не оперативник, а начальник Главного управления МВД по Петербургу. Однако эти изменения не столько радуют Виктора, сколько стесняют его: он считает себя прирожденным опером и привык лично выезжать на опасные операции и захваты. Сидеть в кресле начальника сложа руки – не для него, но он старается использовать эту возможность по максимуму, чтобы исправить все проблемы подразделения и раскрыть как можно больше новых загадочных дел.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Шеф. Повышение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 мая 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 мая 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 мая 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 мая 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
31 мая 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
31 мая 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 июня 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 июня 2017
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
2 июня 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
2 июня 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
5 июня 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
5 июня 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
6 июня 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
6 июня 2017
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
7 июня 2017
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
7 июня 2017
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
8 июня 2017
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
8 июня 2017
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
9 июня 2017
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
9 июня 2017
График выхода всех сериалов
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