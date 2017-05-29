В 1 сезоне сериала «Шеф. Повышение» бывший полковник полиции Виктор Расторгуев наконец оправдан по всем статьям. Он получает назад свое былое звание и заодно продвижение по службе. Теперь он больше не оперативник, а начальник Главного управления МВД по Петербургу. Однако эти изменения не столько радуют Виктора, сколько стесняют его: он считает себя прирожденным опером и привык лично выезжать на опасные операции и захваты. Сидеть в кресле начальника сложа руки – не для него, но он старается использовать эту возможность по максимуму, чтобы исправить все проблемы подразделения и раскрыть как можно больше новых загадочных дел.