Во 2 сезоне сериала «Соколова подозревает всех» опасные приключения московского следователя Ульяны Соколовой продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне она встретилась с парнем, который был ее первой любовью в студенческие годы. Теперь он стал полицейским. Вместе с Александром Адмираловым Ульяне предстоит расследовать множество криминальных случаев. В новом сезоне они наконец выяснят отношения. Кроме того, напарники столкнутся с представителями местной мафиозной структуры и, в частности, с ее лидером, известным под прозвищем Голландец. Жизни Ульяны будет угрожать опасность.