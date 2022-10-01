Menu
Russian
Sokolova podozrevaet vseh season 2 watch online

Sokolova podozrevaet vseh season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Sokolova podozrevaet vseh Seasons Season 2
Соколова подозревает всех 12+
Title Сезон 2. Тонкий расчет
Season premiere 1 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Sokolova podozrevaet vseh" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Соколова подозревает всех» опасные приключения московского следователя Ульяны Соколовой продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне она встретилась с парнем, который был ее первой любовью в студенческие годы. Теперь он стал полицейским. Вместе с Александром Адмираловым Ульяне предстоит расследовать множество криминальных случаев. В новом сезоне они наконец выяснят отношения. Кроме того, напарники столкнутся с представителями местной мафиозной структуры и, в частности, с ее лидером, известным под прозвищем Голландец. Жизни Ульяны будет угрожать опасность.

Series rating

0.0
Rate 2 votes

"Sokolova podozrevaet vseh" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Серия 1
Season 2 Episode 1
1 October 2022
Серия 2
Season 2 Episode 2
1 October 2022
Серия 3
Season 2 Episode 3
1 October 2022
Серия 4
Season 2 Episode 4
1 October 2022
