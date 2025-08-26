Меню
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик
Эти проекты следуют выверенной формуле успеха. Разбираемся, из чего она складывается.
1 комментарий
26 августа 2025 15:13
«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов
Сериал вернется в ближайшие месяцы.
Написать
20 августа 2025 20:03
«Работа с бумажками затмит любой боевик»: ИИ назвал лучший российский детектив — выбирал между «Невским», «Шефом» и «Первым отделом»
Ну, и еще парочкой хитов.
Написать
16 августа 2025 09:54
«Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает
Экранные сотрудники правопорядка не так уж и хороши.
Написать
8 августа 2025 13:46
«Очень люблю»: Устинова назвала лучший российский детектив: у сериала рейтинг 8.2, но это не «Невский» с «Шефом»
Писательница предпочитает мрачным историям комедийные.
1 комментарий
10 июля 2025 20:03
«Крутых много, а душевных мало»: со звездой «Шефа» сняли еще один детектив — рейтинг не «вау», но есть весомый плюс
Его оценят те, кто устал от погонь и перестрелок.
Написать
6 апреля 2025 14:44
«Честных людей не бывает, просто…»: только фанаты продолжат 5 цитат из сериала «Шеф» (тест)
Самое время проверить вашу внимательность.
Написать
4 апреля 2025 19:05
Вышел 9 лет назад, обогнал «Шефа» и «Первый отдел»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Фома из «Невского»
Сериал даже вошел в топ-250 лучших.
3 комментария
4 апреля 2025 17:38
«Увлекся вуду и поднял зомби»: фанаты «Шефа» придумали сюжет для 8 сезона — сценаристам лучше его не видеть
Все из-за недовольства последней частью.
1 комментарий
4 апреля 2025 15:42
От «Шефа» до «Первого отдела»: адвокат объяснил, чем погони в кино отличаются от реальных случаев
Есть разница и в самом процессе, и в последствиях.
Написать
31 марта 2025 07:58
«Призраки прошлого» вовсе не топ-1: все сезоны сериала «Шеф» от худшего к лучшему
Рейтинги у всех проектов выше среднего, но до оценки в 8 добрался лишь один.
Написать
25 марта 2025 09:54
Не «Первый отдел» с «Шефом», а чернуха: лишь один детектив вошел в список лучших сериалов России по версии BadComedian
Евгений Баженов предпочитает куда более глубокие истории.
1 комментарий
24 марта 2025 18:36
«Шеф» переполнен ляпами с самых первых серий: от «случайной» парадной до пропавших медалей
На качестве сериала эти моменты не сильно сказываются, зато внимательные зрители могут посмеяться.
3 комментария
19 марта 2025 12:19
Даже в «Невском» и «Первом отделе» все не так плохо: главным недостатком «Шефа» оказался… главный герой — чем недовольны зрители?
Фанаты уверены: проекту не помешал бы рекаст.
17 комментариев
17 марта 2025 18:07
В топ-10 самых популярных ТВ-проектов России кроме «Шефа» — лишь один сериал, и он не про «ментов»
Зрители соскучились по старым-добрым «мылодрамам».
Написать
17 марта 2025 17:09
«Не включу даже под дулом пистолета»: «Первый отдел», «Невский» или «Шеф» — угадайте сериал про «ментов» по разгромному отзыву хейтеров
К каждому вопросу мы добавили смешную (или не очень...) картинку, но вовсе не для того, чтобы сбить вас с толку. Честно!
Написать
16 марта 2025 19:03
«Это не просто брутальный мент»: ИИ сравнил «Невского», «Шефа» и «Первый отдел» — сразу же назвал своего фаворита
Многие любители криминальных сериалов согласятся с нейросетью.
4 комментария
6 марта 2025 11:21
Сюжет не меняется, а женские персонажи раздражают: «Каплевич» прокомментировал главные плюсы и минусы «Шефа»
Вот только то, что ненавидят
Написать
28 февраля 2025 18:36
Женщинам подготовили неприятный сюрприз: дата выхода серий «Шеф. Призраки прошлого»
Проект закончится, не успеет и глазом моргнуть.
Написать
26 февраля 2025 12:19
«Шеф. Призраки прошлого» уже в эфире: чем порадует седьмой сезон, убьют ли одного из героев?
НТВ продолжает доминировать в эфире со своими детективами.
Написать
26 февраля 2025 11:21
«Я не обижаюсь, я делаю выводы»: это «Первый отдел», «Невский» или «Шеф»? Тест на знание цитат
Викторина по силам только сценаристам НТВ. Впрочем, даже они могут ошибиться.
1 комментарий
25 февраля 2025 10:52
6 сезонов есть, 7 на подходе: сколько серий в полюбившемся зрителям сериале «Шеф»
Проект почти не уступает другому долгожителю — «Невскому».
2 комментария
8 января 2025 10:52
7 сезон «Шефа» на подходе, вспоминаем 6: кем оказался Граф и как с ним разобрался Расторгуев
Генерал гонялся за таинственным злодеем с первого сезона.
2 комментария
4 декабря 2024 07:58
