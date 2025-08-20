«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов

Не успели зрители переварить эмоциональную концовку «Шефа. Призраки прошлого», как пришли хорошие новости: восьмой сезон уже снимается, и первые кадры с площадки обещают мощный заряд адреналина. Но прежде, чем обсуждать новые фото, давайте вспомним, где именно нас оставили сценаристы в финале седьмого сезона.

Итоги прошлого сезона: вопросы без ответов

Финал «Шефа. Призраки прошлого» обернулся шквалом эмоций и… волной негодования. Вместо развязки зрители получили щедрую россыпь клиффхэнгеров.

История с гибелью жены и дочери генерала оказалась куда глубже, чем казалось: за аварией стояли Водолаз и его московские покровители. Расторгуев женился на Елене Шеляпиной, но ее образ слишком «многослойный»: на работе — один человек, дома — другой. Сценаристы явно приберегли за ней тайну. Светлана Кольцова пожертвовала карьерой ради любви к Тихомирову, но тот все равно разорвал отношения. А ее больной сын теперь в смертельной зоне риска. Каплевич признался, что работает на ФСБ, и стал мишенью и полиции, и людей Водолаза. Самое драматичное: Тихомирова расстреляли у магазина. Жив он или нет? Этот вопрос до сих пор держит фанатов в напряжении.

Список вопросов длинный: чем обернется союз Водолаза и Арефьева? Кого именно он хочет сместить в министерстве? Какие козыри еще припас Кочевник? И главное — будет ли наказан убийца семьи Расторгуева?

Что обещает 8-й сезон

Создатели пообещали сразу 30 серий — и каждая должна стать либо гвоздем сезона, либо еще одним гвоздем в крышку гроба сериала. Ибо зрители жаждут ответов!

Главная интрига — «шокирующие тайны прошлого» генерала. Фанатам «Шефа» обещают новые детали о трагической гибели его близких, а также неожиданные открытия, способные перевернуть представление о самом герое.

Съемки идут в Петербурге и Ленинградской области, где атмосфера города всегда была неотъемлемой частью сериала. Авторы обещают: здесь не будет проходных серий — каждая сцена продумана как часть общей головоломки.

Первые кадры со съемок

Студия «Триикс медиа» поделилась закулисьем, и, судя по фото, нас ждет целое море экшена.

«Генерал Расторгуев снова в деле! Кажется, нас ждет что-то по-настоящему захватывающее», — разжигают интригу создатели сериала.

Расторгуев (Андрей Чубченко) снова в фирменном костюме и с холодным взглядом решает вопросы по телефону — явно на кону стоит что-то серьезное.

На площадке кипит работа: камеры следят за каждым движением, режиссер выверяет кадр, а актеры готовятся к боевым сценам.

В кадре видно перестрелки, погони и драки. На фото — бегущие по пустынной площадке герои, напряженные переговоры с пистолетом у виска, автомобильные трюки со взрывами. Все говорит о том, что восьмой сезон сделан с акцентом на экшен.

Особая атмосфера закулисья: актеры улыбаются между дублями, но стоит прозвучать «Мотор!», как в воздухе густеет напряжение.

В ожидании премьеры

«Шеф» за 14 лет с момента премьеры стал одним из лучших российских ТВ-детективов. Здесь, за редким исключением, нет случайных дел и проходных эпизодов — все связано с судьбой Расторгуева.

Восьмой сезон обещает не только раскрыть старые тайны, но и поставить новые вопросы: на что готов пойти генерал ради справедливости? И где пройдет грань между долгом и желанием отомстить?

