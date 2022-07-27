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Киноафиша Сериалы Самый ненавистный человек в Интернете
Самый ненавистный человек в Интернете (2022 - …) The Most Hated Man on the Internet
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

«Самый ненавистный человек в Интернете» – это документальный сериал об одном из самых нашумевших судебных разбирательств в истории виртуального права. В 2010 году некий Хантер Мур создает интернет-сайт IsAnyoneUp.com, где публикуются интимные фотографии мужчин и женщин без их согласия. Он становится настоящим «профессиональным разрушителем жизней» и обретает множество последователей. Но Мур не учитывает, что гнев матери, защищающей честь своей дочки, может оказаться страшнее армии интернет-троллей.

Самый ненавистный человек в Интернете - трейлер
Самый ненавистный человек в Интернете
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Самый ненавистный человек в Интернете»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 июля 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 июля 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 июля 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Самый ненавистный человек в Интернете - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 3 эпизода
 
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