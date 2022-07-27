«Самый ненавистный человек в Интернете» – это документальный сериал об одном из самых нашумевших судебных разбирательств в истории виртуального права. В 2010 году некий Хантер Мур создает интернет-сайт IsAnyoneUp.com, где публикуются интимные фотографии мужчин и женщин без их согласия. Он становится настоящим «профессиональным разрушителем жизней» и обретает множество последователей. Но Мур не учитывает, что гнев матери, защищающей честь своей дочки, может оказаться страшнее армии интернет-троллей.