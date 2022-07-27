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Самый ненавистный человек в Интернете 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Самый ненавистный человек в Интернете
Киноафиша Сериалы Самый ненавистный человек в Интернете Сезоны Сезон 1

The Most Hated Man on the Internet
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 57 минут
О чем 1-й сезон сериала «Самый ненавистный человек в Интернете»

В 1 сезоне сериала «Самый ненавистный человек в Интернете» события разворачиваются в Америке в начале 2010-х годов. В интернете набирает популярность порносайт IsAnyoneUp.com, на котором публикуются откровенные фотографии реальных людей. Но выясняется, что никто из «моделей» не давал согласия на эти публикации. Более того, основатель проекта Хантер Мур добыл снимки обманным путем, провозгласив себя «профессиональным разрушителем жизней». Но у Мура появляется целая армия последователей – «троллей», наслаждающихся чужим позором. Пока полиция пытается решить проблему по закону, кто-то решает отомстить собственноручно.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Самый ненавистный человек в Интернете» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 июля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 июля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 июля 2022
График выхода всех сериалов
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