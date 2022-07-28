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Милые обманщицы: Первородный грех 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Милые обманщицы: Первородный грех
Киноафиша Сериалы Милые обманщицы: Первородный грех Сезоны Сезон 1

Pretty Little Liars: Original Sin
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Милые обманщицы: Первородный грех»

В 1 сезоне сериала «Милые обманщицы: Первородный грех» события разворачиваются в небольшом и тихом американском городке Миллвуд. В местной школе учатся пять девочек-подростков. Назвать их подругами довольно сложно, ведь все они очень разные: королева класса, спортсменка, заучка, общественная активистка и новенькая. Однако всех их объединяет страшная тайна их семей. 20 лет назад город шокировала череда трагических событий, но преступника так и не поймали. Теперь некто начинает преследовать всех героинь, раскрывая их секреты. Выясняется, что девушек связывает гораздо больше, чем они думали.

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Список серий 1-го сезона сериала «Милые обманщицы: Первородный грех» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Глава первая: Неделя призрака Chapter One: Spirit Week
Сезон 1 Серия 1
28 июля 2022
Глава вторая: Королева призраков Chapter Two: The Spirit Queen
Сезон 1 Серия 2
28 июля 2022
Глава третья: Последствия Chapter Three: Aftermath
Сезон 1 Серия 3
28 июля 2022
Глава четвертая: Женский (мужской) взгляд Chapter Four: The Fe(Male) Gaze
Сезон 1 Серия 4
4 августа 2022
Глава пятая: Ночь, когда он вернулся домой Chapter Five: The Night He Came Home
Сезон 1 Серия 5
4 августа 2022
Глава шестая: Шрамы Chapter Six: Scars
Сезон 1 Серия 6
11 августа 2022
Глава седьмая: Карнавал душ Chapter Seven: Carnival of Souls
Сезон 1 Серия 7
11 августа 2022
Глава восьмая: Плохая кровь Chapter Eight: Bad Blood
Сезон 1 Серия 8
18 августа 2022
Глава девятая: Мертвые и погребенные Chapter Nine: Dead and Buried
Сезон 1 Серия 9
18 августа 2022
Глава десятая: Последние девушки Chapter Ten: Final Girls
Сезон 1 Серия 10
18 августа 2022
График выхода всех сериалов
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