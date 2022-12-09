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Практикант 2019 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Практикант
Киноафиша Сериалы Практикант Сезоны Сезон 3

Практикант 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 9 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 24 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Практикант»

В 3 сезоне сериала «Практикант» в городе обнаруживается тело молодого парня, явно погибшего не своей смертью. На глаза и под язык несчастного преступник зачем-то положил греческие драхмы. Следователь Егоров просто не может отдать это загадочное дело кому-то другому, тем более что в кармане убитого почему-то лежит его визитка. С собой на место преступления мужчина берет молодую помощницу – практикантку из академии МВД, рвущуюся в бой и мечтающую раскрыть свое первое настоящее дело. Однако вскоре полицейские находят новые неожиданные улики, которые выводят следствие в довольно странное русло.

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Список серий сериала Практикант График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
9 декабря 2022
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
9 декабря 2022
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
9 декабря 2022
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
9 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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