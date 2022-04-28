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Практикант 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Практикант
Киноафиша Сериалы Практикант Сезоны Сезон 2

Практикант 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Практикант»

Во 2 сезоне сериала «Практикант» прошло три года после событий предыдущего сезона. Сыщики смогли поймать серийного убийцу по кличке Кальмар, но внезапно в городе снова начинаются нападения на молодых женщин. И вновь на месте происшествия следователи обнаруживают бумажную фигурку моллюска. Егоров собирается отправиться на пенсию, но руководство убеждает его задержаться на некоторое время, чтобы помочь отыскать серийного маньяка. У них есть предположение, что они имеют дело с подражателем. Оказывать содействие майору будет молодая неопытная «ботаничка» — выпускница Академии МВД Ильина.

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Список серий сериала Практикант График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
28 апреля 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
28 апреля 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
28 апреля 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
28 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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