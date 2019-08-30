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Практикант 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Практикант
Киноафиша Сериалы Практикант Сезоны Сезон 1

Практикант 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Практикант»

В 1 сезоне сериала «Практикант» в убойное отделение приходит новый сотрудник – звезда Академии МВД Антонов. Он испытывает преклонение перед своим начальником, Егоровым. Этот человек славится своим талантом сыщика. Однако отношения между боссом и новым подчиненным складываются непростые. Отдел занимается расследованием убийства корреспондентки. Антонов не сомневается, что здесь орудовал серийный маньяк. Егоров хочет, чтобы стажер предоставил улики, доказывающие, что это так. Практикант принимается за дело и приходит к неожиданному заключению. К делу может быть причастен его босс.

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Список серий сериала Практикант График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 августа 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 августа 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 августа 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 августа 2019
График выхода всех сериалов
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