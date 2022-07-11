В 1 сезоне сериала «Опекун» в центре событий оказывается сотрудница правоохранительных органов Ольга Николаева. Она принимается за расследование дела о разграблении могилы генерала, который участвовал в Русско-турецкой войне. Из захоронения похищено немало ценных раритетов. По пути в поселение, где проживает один из подозреваемых, Ольга попадает в ДТП и получает серьезное повреждение. Свидетелем аварии становится подозрительный парень по имени Иван. Он отвозит майора в клинику и бесследно пропадает. Очнувшись, Ольга просит медиков связаться с ним, но те утверждают, что в больницу она добралась самостоятельно.