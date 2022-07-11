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Опекун 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Опекун
Киноафиша Сериалы Опекун Сезоны Сезон 1

Опекун 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Опекун»

В 1 сезоне сериала «Опекун» в центре событий оказывается сотрудница правоохранительных органов Ольга Николаева. Она принимается за расследование дела о разграблении могилы генерала, который участвовал в Русско-турецкой войне. Из захоронения похищено немало ценных раритетов. По пути в поселение, где проживает один из подозреваемых, Ольга попадает в ДТП и получает серьезное повреждение. Свидетелем аварии становится подозрительный парень по имени Иван. Он отвозит майора в клинику и бесследно пропадает. Очнувшись, Ольга просит медиков связаться с ним, но те утверждают, что в больницу она добралась самостоятельно.

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Список серий сериала Опекун График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 июля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 июля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 июля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 июля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 июля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 июля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
14 июля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 июля 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
График выхода всех сериалов
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