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Где был огонь 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Где был огонь
Киноафиша Сериалы Где был огонь Сезоны Сезон 1

Donde hubo fuego 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 39
Продолжительность сезона 29 часов 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Где был огонь»

В 1 сезоне сериала «Где был огонь» события разворачиваются в пожарной части. В центре сюжета оказываются настоящие герои, которые готовы положить свою жизнь ради спасения человеческих судеб. Каждый рабочий день этих людей связан со смертельной угрозой. Они достают из огня раненых, детей и животных. При этом у каждого есть своя жизнь, в которой помимо работы зачастую бушует пламя страстей. Главные герои самоотверженно смотрят в лицо судьбе и отвечают на ее вызовы. Сотрудников пожарной части ожидают увлекательные и захватывающие приключения, полные загадок, влюбленностей и жизненных развилок.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Где был огонь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сон об огне Dreaming of Fire
Сезон 1 Серия 1
17 августа 2022
Смерть не прощает Death Does Not Forgive
Сезон 1 Серия 2
17 августа 2022
Он просто мой босс He's Just My Boss
Сезон 1 Серия 3
17 августа 2022
Макаллен McAllen
Сезон 1 Серия 4
17 августа 2022
Знаешь, во что ввязываешься? Do You Know What You're Getting Yourself Into?
Сезон 1 Серия 5
17 августа 2022
Первая ночь самая трудная The First Night Is the Hardest
Сезон 1 Серия 6
17 августа 2022
Мертвые могут говорить The Dead Can Speak
Сезон 1 Серия 7
17 августа 2022
История семьи Family History
Сезон 1 Серия 8
17 августа 2022
Информация – сила Information Is Power
Сезон 1 Серия 9
17 августа 2022
Задай вопрос и узнай Question It and Find Out
Сезон 1 Серия 10
17 августа 2022
Прошлое преследует меня The Past Haunts Me
Сезон 1 Серия 11
17 августа 2022
Отец не делает ошибок A Father Doesn't Make Mistakes
Сезон 1 Серия 12
17 августа 2022
Небольшое расстояние A Little Distance
Сезон 1 Серия 13
17 августа 2022
Гнилое яблоко Rotten Apple
Сезон 1 Серия 14
17 августа 2022
Я не верю в совпадения I Don't Believe in Coincidences
Сезон 1 Серия 15
17 августа 2022
Подземный секрет Underground Secret
Сезон 1 Серия 16
17 августа 2022
Сюрприз Surprise
Сезон 1 Серия 17
17 августа 2022
Эскиз The Sketch
Сезон 1 Серия 18
17 августа 2022
Не тот, о ком они думают Not Who They Think
Сезон 1 Серия 19
17 августа 2022
Прошлое, настоящее Past Present
Сезон 1 Серия 20
17 августа 2022
Шок в сердце Shock to the Heart
Сезон 1 Серия 21
17 августа 2022
Потеря всего Losing Everything
Сезон 1 Серия 22
17 августа 2022
Если я не смогу их получить, никто не получит If I Can't Have Them, No One Will
Сезон 1 Серия 23
17 августа 2022
Ребенок, оставшийся без отца A Fatherless Child
Сезон 1 Серия 24
17 августа 2022
Незабываемый вечер An Unforgettable Evening
Сезон 1 Серия 25
17 августа 2022
Любви никогда не бывает слишком много Love Is Never Too Much
Сезон 1 Серия 26
17 августа 2022
Случайностей не бывает There Are No Coincidences
Сезон 1 Серия 27
17 августа 2022
Отец и сын Father and Son
Сезон 1 Серия 28
17 августа 2022
Под землей Underground
Сезон 1 Серия 29
17 августа 2022
Разбитые сердца Broken Hearts
Сезон 1 Серия 30
17 августа 2022
Причины почему The Reasons Why
Сезон 1 Серия 31
17 августа 2022
Пробуждение среди мертвых Waking Among the Dead
Сезон 1 Серия 32
17 августа 2022
Победители и проигравшие Winners and Losers
Сезон 1 Серия 33
17 августа 2022
Плохой отец A Bad Father
Сезон 1 Серия 34
17 августа 2022
Дорожное путешествие Road Trip
Сезон 1 Серия 35
17 августа 2022
Вам не нужен никто другой You Don't Need Anyone Else
Сезон 1 Серия 36
17 августа 2022
Как справиться с одиночеством You Don't Know How to Be Alone
Сезон 1 Серия 37
17 августа 2022
Я всегда буду кем-то другим I Will Always Be Someone Else
Сезон 1 Серия 38
17 августа 2022
Время пришло The Time Has Come
Сезон 1 Серия 39
17 августа 2022
График выхода всех сериалов
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