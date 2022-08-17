В 1 сезоне сериала «Где был огонь» события разворачиваются в пожарной части. В центре сюжета оказываются настоящие герои, которые готовы положить свою жизнь ради спасения человеческих судеб. Каждый рабочий день этих людей связан со смертельной угрозой. Они достают из огня раненых, детей и животных. При этом у каждого есть своя жизнь, в которой помимо работы зачастую бушует пламя страстей. Главные герои самоотверженно смотрят в лицо судьбе и отвечают на ее вызовы. Сотрудников пожарной части ожидают увлекательные и захватывающие приключения, полные загадок, влюбленностей и жизненных развилок.