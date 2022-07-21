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Последние кинозвезды 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Последние кинозвезды
Киноафиша Сериалы Последние кинозвезды Сезоны Сезон 1

The Last Movie Stars
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последние кинозвезды»

В 1 сезоне сериала «Последние кинозвезды» в центре событий оказываются знаменитые американские актеры Пол Ньюман и Джоан Вудворд. Их семейная жизнь вовсе не была похожа на истории из мыльных опер, однако продлилась почти полвека. Пол был обладателем самых известных голубых глаз в Голливуде. Она в 28 лет уже получила престижные награды «Оскар» и «Золотой глобус». Полу Ньюману потребовалось пять лет, чтобы добиться расположения Джоан Вудворд. Они удивляли и восхищали всех вокруг незыблемостью своего союза и нетипичной для актерской среды преданностью. Мало кто знает, что большая история любви начиналась с дружбы.

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Список серий сериала Последние кинозвезды График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 июля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 июля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 июля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 июля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 июля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 июля 2022
График выхода всех сериалов
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