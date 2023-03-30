Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Актрисы 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Актрисы
Киноафиша Сериалы Актрисы Сезоны Сезон 1

Актрисы 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Актрисы»

В 1 сезоне сериала «Актрисы» в центре сюжета оказываются несколько талантливых женщин, посвящающих жизнь актерскому мастерству. Кто-то из них совсем юн, кто-то старше и опытнее. Кто-то имеет семью, а кто-то буквально живет на работе. Кто-то трудится в кино, кто-то – в театре, а кто-то перебивается эпизодическими ролями в «мыльных» сериалах, не в силах найти контракт получше. Но всех этих героинь объединяет главное – актерское призвание. Женщины не представляют своей судьбы без погружения в роли и без бури эмоций, переживаемой в каждом дубле. Они стараются объединять личную жизнь с работой, но это удается не всем.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Актрисы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 апреля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 апреля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 апреля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 апреля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 апреля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
27 апреля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
27 апреля 2023
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше