Лолита открыто называла Бондарчука тираном после съемок: раскрыты секретные методы работы режиссера
Постановщику даже придумали суровое прозвище.
Написать
4 сентября 2024 09:00
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
Думали, знаете «Машу и Медведя» наизусть? Оказывается, у озорной девчонки есть сестра, и она ее полная противоположность
«Шикарный трейлер, жду!»: 7 млрд в прокате — и новый вызов. В свежем анонсе «Чебурашки 2» Гена превращается в грозного крокодила (видео)
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
