В 1 сезоне сериала «Актрисы» в центре сюжета оказываются несколько талантливых женщин, посвящающих жизнь актерскому мастерству. Кто-то из них совсем юн, кто-то старше и опытнее. Кто-то имеет семью, а кто-то буквально живет на работе. Кто-то трудится в кино, кто-то – в театре, а кто-то перебивается эпизодическими ролями в «мыльных» сериалах, не в силах найти контракт получше. Но всех этих героинь объединяет главное – актерское призвание. Женщины не представляют своей судьбы без погружения в роли и без бури эмоций, переживаемой в каждом дубле. Они стараются объединять личную жизнь с работой, но это удается не всем.