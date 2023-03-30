Menu
Aktrisy season 1 watch online

Aktrisy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Aktrisy Seasons Season 1
Актрисы 18+
Title Сезон 1
Season premiere 30 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 50 minutes
"Aktrisy " season 1 description

В 1 сезоне сериала «Актрисы» в центре сюжета оказываются несколько талантливых женщин, посвящающих жизнь актерскому мастерству. Кто-то из них совсем юн, кто-то старше и опытнее. Кто-то имеет семью, а кто-то буквально живет на работе. Кто-то трудится в кино, кто-то – в театре, а кто-то перебивается эпизодическими ролями в «мыльных» сериалах, не в силах найти контракт получше. Но всех этих героинь объединяет главное – актерское призвание. Женщины не представляют своей судьбы без погружения в роли и без бури эмоций, переживаемой в каждом дубле. Они стараются объединять личную жизнь с работой, но это удается не всем.

Series rating

6.4
Rate 16 votes
6.5 IMDb

"Aktrisy " season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 April 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
13 April 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
13 April 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 April 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
20 April 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
27 April 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
27 April 2023
