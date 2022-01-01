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Киноафиша Сериалы Восемь разгневанных женщин
Восемь разгневанных женщин (2022 - …) Восемь разгневанных женщин
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Сериал «Восемь разгневанных женщин» – это отечественная драма о посетительницах одного самого обыкновенного салона красоты. Сервисом класса люкс здесь и не пахнет, а управляет заведением простая парикмахерша, которая любит выслушивать истории своих клиенток. И они неизменно возвращаются к ней – не только ради причесок и маникюра, но и для того, чтобы попросту излить кому-то душу. У одной героини проблема с дочерью, другая подвергается насилию алкоголика-мужа – все истории разные, но все они чисто женские.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Марина Феоктистова
Анастасия Городенцева
Анастасия Городенцева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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