Сериал «Восемь разгневанных женщин» – это отечественная драма о посетительницах одного самого обыкновенного салона красоты. Сервисом класса люкс здесь и не пахнет, а управляет заведением простая парикмахерша, которая любит выслушивать истории своих клиенток. И они неизменно возвращаются к ней – не только ради причесок и маникюра, но и для того, чтобы попросту излить кому-то душу. У одной героини проблема с дочерью, другая подвергается насилию алкоголика-мужа – все истории разные, но все они чисто женские.