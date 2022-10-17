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Восемь разгневанных женщин 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Восемь разгневанных женщин
Киноафиша Сериалы Восемь разгневанных женщин Сезоны Сезон 1

Восемь разгневанных женщин 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Восемь разгневанных женщин»

В 1 сезоне сериала «Восемь разгневанных женщин» события разворачиваются в самом обычном салоне красоты в одном из небольших городков нашей необъятной страны. Всем здесь заправляет бизнес-вумен и первоклассный парикмахер – такая же простая русская женщина, как и все ее клиентки. Больше, чем свою работу, она любит только выслушивать истории, которые приносят ей посетительницы. Ведь, как известно, салон красоты – это место не только для маникюра и стрижки, но и для душевных излияний. Кто-то запутался в любовных интригах, кто-то ссорится с детьми, а кто-то борется за главенство в семье с тираном-мужем.

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Список серий сериала Восемь разгневанных женщин График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 октября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
17 октября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 октября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 октября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 октября 2022
График выхода всех сериалов
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