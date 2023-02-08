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Раневская 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Раневская
Киноафиша Сериалы Раневская Сезоны Сезон 1

Раневская 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Раневская»

В 1 сезоне сериала «Раневская» двадцатилетняя Фаина Фельдман ослушалась родителей и уехала в советскую столицу. Девушка готова на все, чтобы стать театральной актрисой и заслужить успех у публики. На ее пути встречаются как негодяи, так и хорошие люди, готовые поддержать ее, оказать покровительство и протянуть руку в тяжелой ситуации. Когда Фаина получает свои первые аплодисменты после спектакля, она не сомневается, что заслужила их ценой нерушимой веры в свой талант и предназначение. Но вскоре начинается война, и о сцене на время приходится забыть, сконцентрировавшись только на выживании.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Раневская» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 февраля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 марта 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 марта 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
15 марта 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 марта 2023
График выхода всех сериалов
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