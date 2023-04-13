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Хор 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Хор
Киноафиша Сериалы Хор Сезоны Сезон 1

Hor 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хор»

В 1 сезоне сериала «Хор» события разворачиваются в 1972 году. В центре событий оказывается двенадцатилетний подросток из Подмосковья по имени Юрий. После того как мальчик услышал по радио композицию в исполнении Робертино Лоретти, он неожиданно для всех запел. Родственники находят это его увлечение недостойным мужчины, и Юра стесняется своего внезапно открывшегося таланта. Однако преподаватель Варвара помогает ему поступить в хор Грачева. Коллектив готовится к выступлению на фестивале «Песня года». Дети готовятся к конкурсу в непростых условиях. Молодые участники впервые сталкиваются с интригами, исходящими от взрослых.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Хор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
27 апреля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
27 апреля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 мая 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 мая 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
11 мая 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
11 мая 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
18 мая 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
18 мая 2023
График выхода всех сериалов
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