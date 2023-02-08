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Фишер 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Фишер
Киноафиша Сериалы Фишер Сезоны Сезон 1

Fisher 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фишер»

В 1 сезоне сериала «Фишер» действие разворачивается в 1986 году в элитном коттеджном районе на Рублевском шоссе. Здесь, в самом сердце страны, где живут политики и прочие сливки общества, кто-то неожиданно объявляет дьявольскую охоту на подростков. После встречи с маньяком спасается лишь одна жертва – старшеклассник Игорь, которому чудом удается убежать. Он может опознать преступника, но есть одна проблема: у Игоря есть психологические проблемы после трагедии, и его родители не хотят пускать к сыну милицию. За расследование берется отважная команда: следователь Валерий Козырев, его друг из Ростова Женя и молодая девушка Наталья.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Фишер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 марта 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 марта 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 марта 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 марта 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 марта 2023
График выхода всех сериалов
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