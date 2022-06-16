Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Проект Лазарь 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Проект Лазарь
Киноафиша Сериалы Проект Лазарь Сезоны Сезон 1

The Lazarus Project
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Проект Лазарь»

В 1-м сезоне сериала «Проект «Лазарь» Джордж живет обычной скучной жизнью, но он вполне доволен своей судьбой. Недавно он женился на любимой женщине и получил продвижение по службе. Но однажды утром герой просыпается один и понимает, что он оказался в событиях дня, случившегося несколько лет назад. Он все еще одинок и неуспешен, а никто вокруг не замечает странностей. Вскоре мужчина знакомится с Арчи, который приглашает его работать в проект «Лазарь» – организацию, ответственную за этот временной скачок. Выясняется, что мир был на грани уничтожения, и «Лазарю» пришлось вернуть время вспять, но помнят об этом лишь избранные.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Проект Лазарь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 июня 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 июня 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 июня 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 июня 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 июня 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 июня 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 июня 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 июня 2022
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше