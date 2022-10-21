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Суд Крисси 2020 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Суд Крисси
Киноафиша Сериалы Суд Крисси Сезоны Сезон 3

Chrissy's Court
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 1
Продолжительность сезона 10 минут
О чем 3-й сезон сериала «Суд Крисси»

В 3 сезоне сериала «Суд Крисси» история Крисси Тейген продолжается. Она вновь властвует в качестве «судьи». Мама Крисси стала «судебным приставом», а Пеппер Тай поддерживает порядок во время слушаний. Напомним, в предыдущих сезонах ей пришлось разбираться с исковым требованием арендатор, который хотел получить компенсацию за дорогой счет за сантехнику. Также Крисси пыталась быть объективна к делу Кортни, которая сломала стол на вечеринке, позволив Дамиану на горьком опыте убедиться, что стол его бабушки не «защищен от тверка». В новом сезоне Крисси ждет множество новых судебных разбирательств

Рейтинг сериала

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2.9 IMDb
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Список серий сериала Суд Крисси График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
TBA
Сезон 3 Серия 1
21 октября 2022
График выхода всех сериалов
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