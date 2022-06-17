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Суд Крисси 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Суд Крисси
Киноафиша Сериалы Суд Крисси Сезоны Сезон 2

Chrissy's Court
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Суд Крисси»

Во 2 сезоне сериала «Суд Крисси» популярная американская топ-модель вновь занимает место мирового судьи. Крисси Тайген идет по стопам своей матери-юриста и берет на себя расследования мелких споров и незначительных правонарушений. Красавица-звезда единолично рассматривает иски реальных людей и выносит свое решение по каждому из дел. В этой работе она опирается не только на общепринятые в государстве законы, но и на собственные моральные принципы и чувство справедливости. Тем не менее ее вердикты необходимо выполнять, как если бы их выдвинул настоящий судья. Крисси возвращается, а значит, справедливость восторжествует!

Рейтинг сериала

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2.9 IMDb
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Список серий сериала Суд Крисси График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Миллионер отвесной собаки Plumb Dog Millionaire
Сезон 2 Серия 1
17 июня 2022
Wild Twerky
Сезон 2 Серия 2
17 июня 2022
Girl Cone Violation
Сезон 2 Серия 3
17 июня 2022
Love Sphinx
Сезон 2 Серия 4
17 июня 2022
Tales From the Crypto
Сезон 2 Серия 5
17 июня 2022
Voguing for Verdicts
Сезон 2 Серия 6
17 июня 2022
Catfished
Сезон 2 Серия 7
17 июня 2022
All About That Bass
Сезон 2 Серия 8
17 июня 2022
Say Yes to the Case
Сезон 2 Серия 9
17 июня 2022
Slots of Drama
Сезон 2 Серия 10
17 июня 2022
График выхода всех сериалов
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