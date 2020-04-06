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Суд Крисси 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Суд Крисси
Киноафиша Сериалы Суд Крисси Сезоны Сезон 1

Chrissy's Court
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Суд Крисси»

В 1 сезоне сериала «Суд Крисси» в кресло настоящего мирового судьи садится светская львица, топ-модель и популярная телеведущая Крисси Тайген. Девушка пробует себя в роли вершителя судеб, ведь все происходящее в зале суда целиком и полностью зависит от ее решения. Правда, юридического образования у Крисси нет, зато есть искреннее стремление помогать людям и обостренное чувство справедливости. Перед ней предстают мелкие правонарушители, разводящиеся пары и другие колоритные персонажи. Красавица выслушивает всех участников процесса и выносит вердикт – решение, которое не подлежит обжалованию, как решение реального судьи.

Рейтинг сериала

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2.9 IMDb
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Список серий сериала Суд Крисси График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
C-рэп музыка C-Rap Music
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2020
Ситуация-статус корабля Situation-Ship Status
Сезон 1 Серия 2
6 апреля 2020
100% тот случай 100% That Case
Сезон 1 Серия 3
6 апреля 2020
Это рэп That's a Rap
Сезон 1 Серия 4
7 апреля 2020
Сестра раскритиковала ее Sister Dissed Her
Сезон 1 Серия 5
7 апреля 2020
Наволочка The Pillow Case
Сезон 1 Серия 6
8 апреля 2020
Кот-Астроф Cat-Astrophe
Сезон 1 Серия 7
9 апреля 2020
Это автомобильная сборка It's Car-plicated
Сезон 1 Серия 8
10 апреля 2020
Перепады настроения Mood Swings
Сезон 1 Серия 9
13 апреля 2020
Что-то фиши Something's Phishy
Сезон 1 Серия 10
14 апреля 2020
Лучший друг бывшего друга Best Friend to Ex-Friend
Сезон 1 Серия 11
15 апреля 2020
Финансово автомобиле-плицированный Financially Car-plicated
Сезон 1 Серия 12
16 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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