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Озеро 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Озеро
Киноафиша Сериалы Озеро Сезоны Сезон 1

The Lake
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Озеро»

В 1 сезоне сериала «Озеро» действие происходит в провинции Канады, в семейном коттедже, расположенном неподалеку от озера. Когда-то здесь проходила юность Джастина. Спустя много лет он возвращается из другой страны после разрыва отношений, которые много для него значили. Герой надеется залечить душевные раны в родных краях. Кроме того, он собирается воссоединиться с биологической дочерью, которую отдал на удочерение в совсем юном возрасте. Но планы создать новые воспоминания с дочерью Билли у идиллического озера рушатся, когда Джастин выясняет, что его отец отдал родовое гнездо своей «идеальной» сводной сестре Мэйзи-Мэй.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Озеро График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Тилт-а-Гррл Tilt-a-Grrl
Сезон 1 Серия 1
17 июня 2022
Ночь игр Game Night
Сезон 1 Серия 2
17 июня 2022
Пикник у Вороньей скалы Picnic at Raven's Rock
Сезон 1 Серия 3
17 июня 2022
Простое решение The Simplex Solution
Сезон 1 Серия 4
17 июня 2022
Мамочка cамая странная Mommy Queerest
Сезон 1 Серия 5
17 июня 2022
Безумие середины лета Midsommar Madness
Сезон 1 Серия 6
17 июня 2022
Проблемы с доверием Trust Issues
Сезон 1 Серия 7
17 июня 2022
Никакого белого после дня труда No White After Labour Day
Сезон 1 Серия 8
17 июня 2022
График выхода всех сериалов
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