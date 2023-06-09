Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Озеро 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Озеро
Киноафиша Сериалы Озеро Сезоны Сезон 2

The Lake
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Озеро»

Во 2-м сезоне сериала «Озеро» продолжается история гомосексуалиста Джастина, который вернулся из-за границы, чтобы воссоединиться со своей родной дочерью, которую отдал на усыновление. Билли никогда не пыталась найти своих биологических родителей, но люди, которые воспитали ее, решили, что девушка должна познакомиться с биологическим отцом. Много лет назад он был молод и неопытен, поэтому согласился с тем, чтобы его девушка отдала дочь в приемную семью. Они и впрямь мало что могли дать ребенку, поскольку сами едва получили образование. Теперь Джастин расстался со своим партнером и решил начать жизнь с чистого листа.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Озеро График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Двое становятся бегущими Two Become Run
Сезон 2 Серия 1
9 июня 2023
Ягодный специальный эпизод A Berry Special Episode
Сезон 2 Серия 2
9 июня 2023
Сумасшедший май Crazy-May
Сезон 2 Серия 3
9 июня 2023
Мокрый кубок Американского лета Wet Cup American Summer
Сезон 2 Серия 4
9 июня 2023
Ангельская грудь и грязные бананы Angel Tits and Dirty Bananas
Сезон 2 Серия 5
9 июня 2023
Умираю от желания узнать Dying to Know
Сезон 2 Серия 6
9 июня 2023
Демонстрация силы Tour De Force
Сезон 2 Серия 7
9 июня 2023
Смерть при отрицании Death on Denial
Сезон 2 Серия 8
9 июня 2023
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше