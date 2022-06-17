Menu
The Lake 2022, season 1

The Lake season 1 poster
The Lake
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"The Lake" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Озеро» действие происходит в провинции Канады, в семейном коттедже, расположенном неподалеку от озера. Когда-то здесь проходила юность Джастина. Спустя много лет он возвращается из другой страны после разрыва отношений, которые много для него значили. Герой надеется залечить душевные раны в родных краях. Кроме того, он собирается воссоединиться с биологической дочерью, которую отдал на удочерение в совсем юном возрасте. Но планы создать новые воспоминания с дочерью Билли у идиллического озера рушатся, когда Джастин выясняет, что его отец отдал родовое гнездо своей «идеальной» сводной сестре Мэйзи-Мэй.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.4 IMDb

The Lake List of episodes

Season 1
Tilt-a-Grrl
Season 1 Episode 1
17 June 2022
Game Night
Season 1 Episode 2
17 June 2022
Picnic at Raven's Rock
Season 1 Episode 3
17 June 2022
The Simplex Solution
Season 1 Episode 4
17 June 2022
Mommy Queerest
Season 1 Episode 5
17 June 2022
Midsommar Madness
Season 1 Episode 6
17 June 2022
Trust Issues
Season 1 Episode 7
17 June 2022
No White After Labour Day
Season 1 Episode 8
17 June 2022
