В 1 сезоне сериала «Озеро» действие происходит в провинции Канады, в семейном коттедже, расположенном неподалеку от озера. Когда-то здесь проходила юность Джастина. Спустя много лет он возвращается из другой страны после разрыва отношений, которые много для него значили. Герой надеется залечить душевные раны в родных краях. Кроме того, он собирается воссоединиться с биологической дочерью, которую отдал на удочерение в совсем юном возрасте. Но планы создать новые воспоминания с дочерью Билли у идиллического озера рушатся, когда Джастин выясняет, что его отец отдал родовое гнездо своей «идеальной» сводной сестре Мэйзи-Мэй.