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Поручения 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Поручения
Киноафиша Сериалы Поручения Сезоны Сезон 3

Ayak İşleri
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Поручения»

В 3 сезоне сериала «Поручения» в центре событий вновь оказываются Ведат и Эврен, которые работают на одного солидного предпринимателя и выполняют его различные приучения. И вот однажды начальник дает им задание, которое требуется выполнить вместе. Ведат и Эврен абсолютно отличаются друг от друга характерами и методами решения проблем. В связи с этим они постоянно оказываются в самых комичных и экстраординарных ситуациях. В новом сезоне история продолжится с того места, где она прервалась в предыдущем сезоне. Напомним, главные герои оказались в ловушке в контейнере гавани Измира.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Поручения График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 3 Серия 1
1 января 2023
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 3 Серия 2
1 января 2023
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 3 Серия 3
8 января 2023
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 3 Серия 4
15 января 2023
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 3 Серия 5
22 января 2023
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 3 Серия 6
29 января 2023
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 3 Серия 7
5 февраля 2023
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 3 Серия 8
19 февраля 2023
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 3 Серия 9
26 февраля 2023
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 3 Серия 10
5 марта 2023
График выхода всех сериалов
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