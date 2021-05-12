В 1 сезоне сериала «Поручения» Эврен и Ведат много лет работают на одного и того же влиятельного и богатого человека – известного в городе предпринимателя. Однако быть напарниками им приходится впервые. Один из мужчин – типичный «добрый малый», порядочный семьянин и весельчак, а другой – настоящая акула бизнеса, готовый на все ради достижения результата. Несмотря на это, босс объединяет их в одной команде для исполнения особо важных и крайне деликатных заданий. Сотрудники должны «решать проблемы»: выбивать деньги из должников, запугивать конкурентов, а порой даже серьезно нарушать закон.