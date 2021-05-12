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Поручения 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Поручения
Киноафиша Сериалы Поручения Сезоны Сезон 1

Ayak İşleri
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Поручения»

В 1 сезоне сериала «Поручения» Эврен и Ведат много лет работают на одного и того же влиятельного и богатого человека – известного в городе предпринимателя. Однако быть напарниками им приходится впервые. Один из мужчин – типичный «добрый малый», порядочный семьянин и весельчак, а другой – настоящая акула бизнеса, готовый на все ради достижения результата. Несмотря на это, босс объединяет их в одной команде для исполнения особо важных и крайне деликатных заданий. Сотрудники должны «решать проблемы»: выбивать деньги из должников, запугивать конкурентов, а порой даже серьезно нарушать закон.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Поручения График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
12 мая 2021
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
12 мая 2021
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
12 мая 2021
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
21 мая 2021
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
21 мая 2021
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
21 мая 2021
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
28 мая 2021
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
28 мая 2021
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
4 июня 2021
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
4 июня 2021
График выхода всех сериалов
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