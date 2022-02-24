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Поручения 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Поручения
Киноафиша Сериалы Поручения Сезоны Сезон 2

Ayak İşleri
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Поручения»

Во 2 сезоне сериала «Поручения» продолжаются приключения лучших друзей и опытных наемников Ведата и Эврена. После столкновения с Серметом и его людьми героям удается выйти сухими из воды. Тем не менее они вынуждены продолжать свою непростую и не вполне законную работу, ведь преступный мир не отпускает своих людей просто так. Ведат не знает промаха как в перестрелке, так и в достижении жизненных целей. Эврен старается анализировать каждый свой шаг и не выходить за рамки морали и нравственности. Тем не менее их обоих ждет непростое испытание. Лишь избавившись от своих последних врагов, они смогут освободиться.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Поручения График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
24 февраля 2022
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
24 февраля 2022
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
3 марта 2022
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
3 марта 2022
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
10 марта 2022
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
10 марта 2022
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
17 марта 2022
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 2 Серия 8
17 марта 2022
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 2 Серия 9
24 марта 2022
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 2 Серия 10
24 марта 2022
График выхода всех сериалов
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